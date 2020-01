Vidéo : un avion en difficulté largue son carburant au-dessus d'une école

Un Boeing Delta Air Lines, en proie à un problème moteur majeur, a largué son carburant au-dessus de la banlieue de Los Angeles, touchant une école, mardi 14 janvier.

17 enfants et 9 adultes qui se trouvaient au même moment dans la cour de l'école ont été affectés. Souffrant d'irritations de la peau, ils ont été traités sur place par les secours. «Aucune hospitalisation» n'a été toutefois nécessaire, ont indiqué les pompiers.

Une autre école du sud de Los Angeles a également été touchée mais sans incidence sur la santé des élèves et du personnel.

Plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux témoignent des quantités importantes de carburant larguées par l'avion.

Highly irresponsible of @Delta to dump fuel on a school zone!! Will the airline face no consequences for their irresponsible behavior?



pic.twitter.com/KKRL784B3H

— Dr. Shruti Kapoor (@kapoors_s) January 15, 2020