Etats-Unis : un délinquant sexuel arrêté à moitié nu alors qu’il tentait d’entrer chez une femme par la trappe du chien

Une détermination effrayante. Comme le rapportent les médias américains, un délinquant sexuel aux lourds antécédents a été récemment arrêté par la police, alors qu'il tentait de s'introduire à moitié nu au domicile d'une femme par la trappe du chien.

Comme l'explique la chaîne ABC News, les faits se sont déroulés dans la soirée du 8 janvier dernier, dans le comté de Fairfield, en Californie.

Leroy Vance, 48 ans, était à ce point décidé à entrer au domicile de sa voisine, que ce délinquant sexuel bien connu des services de police avait même réussi à couper le bracelet électronique qu'il doit porter en permanence à la cheville.

Half-naked sex offender arrested after allegedly trying to break into woman's home through doggy door. https://t.co/g2894yaZG2

