Greta Thunberg à la manifestation pour le climat à Lausanne, avant de se rendre au forum de Davos

Après une année 2019 qui l'a faite accéder au statut d'égérie de la lutte climatique, Greta Thunberg ne compte pas baisser le pied en 2020. Première destination de l'année, la Suisse, où la militante suédoise, qui vient de fêter ses 17 ans, participera à une manifestation pour le climat à Lausanne ce vendredi 17 janvier, avant de se rendre au forum de Davos la semaine prochaine.

Cette marche marquera le premier anniversaire du mouvement de grève pour le climat en Suisse. En plus de prendre part à cette manifestation, Greta Thunberg prononcera certainement un discours, a indiqué l'un des organisateurs, dans une ville de Lausanne qu'elle connaît bien, puisqu'elle était déjà venue en août dernier. Elle avait en effet participé durant une semaine au sommet climatique «Smile For Future» à l'Université de Lausanne, qui avait réuni plus de 450 jeunes issus de 37 pays d’Europe.

Mais cette manifestation ne sera que la première étape du périple suisse de Greta Thunberg. En effet, cette dernière se rendra la semaine prochaine de l'autre côté du pays, à Davos, pour le Forum économique mondial. Là même où l'an dernier, celle qui à l'époque était encore peu connue du grand public s'était imposée comme une figure médiatique incontournable du combat contre le réchauffement climatique, grâce à sa détermination et son style sans concession. L'adolescente avait éclipsé les chefs d'Etats présents, comme Jair Bolsonaro et Angela Merkel, grâce notamment à un discours incisif, ciblant l'immobilisme des décideurs internationaux. «La maison brûle», avait-elle asséné. «Les adultes disent qu'il faut donner de l'espoir aux jeunes. Je ne veux pas de votre espoir mais je veux que vous commenciez à paniquer», avait-elle lancé.

La jeune Suédoise, initiatrice du mouvement de grève scolaire «Fridays for Future», devrait cette année encore essayer de mettre la pression sur les dirigeants politiques et économiques présents à Davos du 21 au 24 janvier, pour qu'ils prennent leurs responsabilités face au dérèglement climatique. Dans une tribune publiée dans le quotidien britannique The Guardian le 10 janvier dernier, elle et une vingtaine d'autres jeunes activistes ont appelé les participants du forum (entreprises, banques, institutions, gouvernements) à stopper leurs investissements et autres subventions aux énergies fossiles.

Donald Trump VS Greta Thunberg

Une requête qui n'a aucune chance d'être entendue par Donald Trump, eurosceptique notoire et tête d'affiche du forum de Davos 2020, après avoir annulé sa participation à l'édition 2019 en raison du «shutdown» (la paralysie partielle de l’administration fédérale américaine). Ce sera la première fois depuis le sommet spécial de l'ONU sur le climat à New York fin septembre que le président américain et Greta Thunberg se retrouveront au même endroit. Et surtout leur première rencontre depuis la séquence captée dans la cité américaine et devenue virale, sur laquelle on voit la Suédoise jeter un regard noir à Donald Trump au moment de son arrivée surprise au sommet.

OUCH. I FELT THAT: Here’s what happened when Trump and Greta Thunberg were in the same room at the UN pic.twitter.com/9GpWJYZnDI — Tomthunkit™ (@TomthunkitsMind) November 12, 2019

Depuis, les deux se lancent régulièrement des piques. Comme mi-décembre, lorsque le dirigeant américain avait jugé «ridicule» le fait que Greta Thunberg soit désignée «personnalité de l'année» par le magazine américain Time. «Greta doit apprendre à gérer sa colère et puis aller voir un bon vieux film avec un(e) ami(e) ! Détends-toi, Greta, détends-toi !», avait-il tweeté. L'adolescente avait ironiquement répliqué en modifiant sa bio sur Twitter, reprenant mot pour mot les propos de Donald Trump, comme elle l'avait déjà fait par le passé face aux attaques du président américain ou de Vladimir Poutine. Prochain round la semaine prochaine, à Davos.