La ville d'Arendelle, de La Reine des neiges, existe et est envahie par les touristes

Dans la Reine des neiges on l'appelle Arendelle mais, dans la vraie vie, on parle plutôt d'Hallstatt. La rumeur dit que Disney s'est inspiré de cette ville d'Autriche pour donner forme au royaume d'Elsa et Anna. L'information n'a pas été confirmée par les studios d'animation mais cela n'empêche pas les touristes d'affluer, au grand dam des autorités locales.

Jusqu'à 10 000 visiteurs se présentent chaque jour dans cette petite bourgade de 778 habitants, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Située au bord d'un lac, au pied du massif du Salzkammergut, Hallstatt a des allures de carte postale.

Elle est particulièrement populaire en Asie, où l'engouement a commencé dès 2006, grâce à la série télévisée sud-coréenne Spring Waltz, partiellement tournée dans cette ville d'Autriche. Classée parmi les «villages les plus instagramables du monde», Hallstatt a même fait l'objet d'une reproduction, construite en 2012 dans la province de Guangdong, en Chine.

La rumeur selon laquelle Hallstatt aurait inspiré Arendelle ne fait que renforcer sa popularité. Un enthousiasme dont Alexander Scheutz, maire de cette commune autrichienne, se passerait bien.

Interrogé par le Times, il déplore la situation : «Hallstatt est une composante importante de notre histoire culturelle, pas un musée. Nous voulons réduire le nombre de touristes au moins d'un tiers, mais nous n’avons aucun moyen de les arrêter».

Parmi les désagrément liés à cette augmentation brutale du tourisme, l'élu évoque notamment une hausse globale des prix dont les locaux pâtissent.

Pour tenter d'enrayer le phénomène, Alexander Scheutz a demandé aux compagnies de transport de diminuer d'un tiers le nombre de bus desservant sa commune.

De son côté Michael Giaimo, directeur artistique des deux films La Reine des neiges, n'a jamais cité Hallstatt parmi ses inspirations, lui préférant Trondheim, Bergen et Balestrand, en Norvège. Une information dont les touristes n'ont visiblement pas grand chose à faire.