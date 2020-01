Vidéo : un glacier se détache et les poursuit sur la route

Une vidéo qui montre un immense glacier venant de se détacher de la montagne, avancer seul sur une route, connaît une viralité saisissante sur les réseaux sociaux.

La séquence longue d'un peu plus 2 minutes montre la progression rapide de l'impressionnant bloc qui semble glisser sur le bitume.

Plusieurs curieux en profitent pour immortaliser la scène, en se tenant face au glacier. Mais rapidement, ils prennent conscience du danger encouru et n'ont d'autre choix que de fuir pour éviter d'être percutés par la glace en mouvement.

Ever seen the force of a moving glacier in real-time? This is in Tinku nallah near Pooh on NH-5, Kinnaur, HP.. #ClimateChange is not a distant reality. pic.twitter.com/J7ifxaAh1g

— Naveed Trumboo IRS (@NaveedIRS) January 13, 2020