Un site propose de gagner de l'argent si vous tenez vos résolutions

Tous les ans, les bonnes résolutions se suivent et se ressemblent. Si la plupart d'entre elles sont souvent abandonnées avant la fin du mois de janvier, une plateforme en ligne a décidé de donner un coup de pouce en proposant aux plus motivés de gagner de l'argent.

Il suffit pour cela de s'inscrire jusqu'au 31 janvier 2020 sur le site «Finish Resolutions», développé par le marketeur Bart Boch et de mettre la somme de son choix (entre 10 et 1.000 dollars) en jeu, en précisant à quelle résolution on souhaite se tenir cette année. Un superviseur choisi par vos soins aura ensuite la lourde tâche de notifier les administrateurs du site de votre réussite... ou de votre échec.

Les personnes qui seront parvenues à aller au bout de leur défi personnel gagneront un bonus compris entre 10 et 20% de la somme misée. Si la résolution est tenue entre 30 et 89 jours, le bonus octroyé sera de 10% mais il sera bien plus intéressant au-delà de 180 jours (20%). En cas d'échec, la somme misée sera conservée dans la cagnotte réservée aux autres participants. A la fin de l'opération, la somme restante sera reversée à une association caritative. Un bon investissement qui permettra aux plus méritants de gagner jusqu'à 200 euros supplémentaires.

Faire davantage de sport, arrêter de fumer, manger moins de cochonneries... quelle sera votre résolution cette année et surtout, ferez-vous partie des courageux qui iront au bout ?