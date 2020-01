Vidéo : une bagarre éclate sous ses yeux, il mange son kebab comme si de rien n'était

Un kebab coûte que coûte. L'impassibilité d'un client continuant à manger son sandwich dans un restaurant grec de Portsmouth (Grande-Bretagne) alors qu'une violente bagarre vient d'éclater sous ses yeux, amuse beaucoup les internautes.

La séquence filmée montre l'homme, écouteurs sur les oreilles, jeter d'abord un oeil curieux à la drôle de scène qui se joue à quelques mètres. Devant lui, deux clients injurient les employés du restaurant. La situation dégénère très rapidement si bien que les coups finissent par pleuvoir.

