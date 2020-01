États-Unis : une élue du Congrès révèle être atteinte d'alopécie

Ayanna Pressley, une élue démocrate du Congrès américain, a révélé ce jeudi 16 janvier souffrir d'alopécie, une maladie qui lui a fait subitement perdre ses cheveux.

«En tant que femme noire, le privé est politique. L'histoire de mes cheveux n'est en rien une exception. Je partage aujourd'hui une histoire très intime afin de créer une plate-forme pour d'autres», a-t-elle expliqué dans une vidéo partagée par le média The Root.

"My twists have become such a synonymous & a conflated part of not only my personal identity & how I show up in the world, but my political brand. And that's why I think it's important that I'm transparent about this new normal & living with alopecia." — @AyannaPressley pic.twitter.com/jqraqZeiKr — The Root (@TheRoot) 16 janvier 2020

L'élue du Massachusetts a révélé que ses derniers cheveux étaient tombés la veille de l'impeachment le 18 décembre dernier, alors que Donald Trump était mis en accusation à la Chambre des représentants. «J'étais complètement chauve et je devais aller voter dans quelques heures», a soufflé la politicienne de 45 ans. «Je me suis sentie exposée, nue, honteuse, vulnérable et j'ai eu le sentiment de participer à une 'trahison culturelle' envers toutes les petites filles qui avaient jusqu'ici salué, voire imité mes tresses», a expliqué Ayanna Pressley, qui arborait depuis quelques années des tresses sénégalaises devenues un signe de prise de position politique.

«Je ne suis pas ici pour occuper l'espace je suis là pour le créer», affirme la quadragénaire originaire de Chicago, révélant son crâne au grand jour.

La vidéo a été visionnée plus d'un million de fois sur Twitter depuis sa publication jeudi. «Ayanna, tu es un don du ciel», a commenté Alexandria Ocasio-Cortez, la benjamine du Congrès, sur Twitter.

Could you imagine losing all your hair on the eve of an enormously public day? And then turning that intensely intimate ordeal to make space for others?





Ayanna, you are a living blessing.





Everyone, please take a moment out of your day to watch @AyannaPressley’s #BlackHairStory. https://t.co/0G9NCaPmuG — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 16 janvier 2020

«Tu es une reine noire absolument magnifique. Je sais que des femmes et des jeunes filles dans le monde entier vont porter leurs couronnes avec plus de fierté aujourd'hui grâce à toi», a ajouté Ilhan Omar, une autre membre du Congrès.