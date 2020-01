Etats-Unis : Sourd, il attaque en justice des sites pornos pour obtenir des sous-titres

Il affirme ne pas pouvoir profiter pleinement de leurs contenus. Un Américain souffrant de surdité a poursuivi en justice trois grands sites pornographiques, Pornhub, Redtube et YouPorn, en mettant en cause l'absence de sous-titres.

Dans une plainte déposée ce jeudi 16 janvier au tribunal fédéral de Brooklyn, Yaroslav Suris a attaqué les trois sites et leur maison mère canadienne Mindgeek pour violation de la loi américaine de 1990 qui protège les personnes handicapées contre les discriminations.

L'homme a ainsi fait une liste de vidéos aux titres suggestifs qu'il dit avoir voulu regarder en octobre dernier et plus récemment, le 11 janvier. «Sans sous-titres, les sourds et malentendants ne peuvent pas profiter des contenus vidéo comme le reste du public», peut-on lire dans sa plainte longue de 23 pages.

Soulignant vouloir retourner sur ces sites, Yaroslav Suris réclame aux sites concernés non seulement d'inclure des sous-titres mais aussi des dommages et intérêts dont le montant n'a pas été précisé.

Le vice-président de Pornhub, Corey Price, a toutefois réagi à cette plainte dans un communiqué en précisant que son site comportait bien «une catégorie avec sous-titres», incluant un lien vers la catégorie en question.

Récemment, ce New-Yorkais a également attaqué la chaîne d'informations américaine Fox News pour des raisons similaires.