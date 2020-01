Un aide-soignant fait un carton en enregistrant une chanson avec une patiente atteinte d'Alzheimer

Jamie Lee Morley, un aide-soignant écossais, a récemment créé un buzz inattendu en reprenant une célèbre chanson de Franck Sinatra, accompagné de l'une de ses patientes atteinte d'Alzheimer. En quelques jours, leur reprise s'est même classée parmi les musiques les plus téléchargées sur Internet.

Tout a commencé lors de la soirée de Noël de la maison spécialisée d'Edimbourg dans laquelle vit Margaret Mackie, une vieille dame de 83 ans atteinte de la maladie d'Alzheimer et souffrant de démence. Ce soir-là, Jamie Lee Morley, son aide-soignant, lui a proposé de venir chanter avec lui sur scène la célèbre chanson «My Way» de Franck Sinatra.

Leur performance – filmée par d'autres membres du service – a tout simplement fait sensation autour d'eux. A tel point que Jamie, qui a l'habitude d'enregistrer ses reprises dans un studio sur son temps libre, a proposé à la famille de Margaret d'immortaliser cette belle rencontre amicale et musicale. Une proposition que celle-ci a évidemment accepté.

Et la belle histoire aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur les réseaux sociaux, qui ont littéralement fait exploser le duo, créant le buzz autour de ce couple peu commun. Diffusée sur les principales plate-formes de téléchargement – dont iTunes, Amazon et Google Play – leur reprise de «My Way» a ainsi été propulsée en tête des chansons les plus téléchargées, se hissant même 7e rang du palmarès iTunes Top 40 UK Pop Songs, devant Miley Cyrus, James Blunt ou encore Ed Sheeran et Justin Bieber.

«Le sentiment d'avoir réussi à fédérer autant de monde grâce au pouvoir de la musique est exactement la raison pour laquelle nous avons enregistré cette chanson. La famille de Margaret et moi-même ne pouvions être plus heureux de la façon dont le public a répondu à notre projet», a ainsi expliqué Jamie au Edimbourg Evening Post, qui a toujours du mal à croire à leur succès. Tous les bénéfices du single seront partagés entre deux associations, la «Société d'Alzheimer» et «Dementia UK». Interrogée à son tour à ce sujet, Margaret s'est déclarée «très heureuse».