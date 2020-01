Vidéo : en concert à Miami, Céline Dion rend un vibrant hommage à sa mère Thérèse décédée

Céline Dion a annoncé le décès de sa mère Thérèse âgée de 92 ans, vendredi 17 janvier, sur son compte Instagram en publiant une photo de famille. Sur scène le soir-même de l'American Airlines Area de Miami, la chanteuse lui a rendu un vibrant hommage, qui a ému ses fans.

«C'est une partie si importante de nos vies. C'est grâce à elle et mon père que je suis devenue une artiste. Alors ce soir, au nom de mes frères, mes soeurs et toute la famille, je voudrais dédier ce concert à elle», a-t-elle annoncé à ses spectateurs, les yeux pleins de larmes.

Avant d'ajouter : «nous pensons que maman a attendu que nous soyons tous réunis et je sais parfaitement qu'elle aurait voulu que je donne le meilleur de moi-même ce soir. Et je sais aussi qu'elle aurait voulu que vous tous, vous passiez la meilleure soirée de votre vie». Un discours salué par ses fans, sous le coup de l'émotion. En clôture de son concert, Céline Dion a tenu à interpréter «Somewhere over the rainbow», avec en fond de scène une photographie de sa maman. Un «je t'aime maman» a été lancé par la chanteuse avant d'entamer ce titre.