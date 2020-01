«De la vodka et du jus d'orange au petit-déjeuner» : Kanye West se confie sur son passé d'alcoolique

Moment confession. A l'occasion du grand rassemblement évangélique Awaken 2020, dans l'Arizona, Kanye West s'est livré samedi sur son alcoolisme passé devant la foule. Le rappeur américain a également raconté comment il s'était débarrassé de cette addiction.

Kanye West a notamment mis sur le compte de l'alcool un épisode qui avait particulièrement scandalisé aux Etats-Unis. En 2009, lors de la cérémonie des MTV Video Music Awards, alors que Taylor Swift, 19 ans à l'époque, venait de recevoir le prix du meilleur clip pour une artiste féminine (pour la chanson «You Belong With Me»), le mari de Kim Kardashian avait fait irruption sur scène, lui prenant le micro des mains pour déclarer : «Taylor, je suis vraiment content pour toi, et je vais te laisser finir, mais Beyoncé avait l'un des meilleurs clips de tous les temps !», avant de s'en aller sous les huées du public.

«Je n'ai jamais pensé à l'effet que l'alcool pouvait avoir sur ma vie», a-t-il expliqué devant les milliers de personnes réunis pour assister à à Awaken 2020, après avoir interprété sa chanson «Jesus Walks» avec son chœur. «Je buvais sur le tapis rouge, puis je courais sur scène quelques minutes plus tard. Et tout le monde disait : 'Non, il n'est pas vraiment alcoolique.' Et puis vous arrivez au point où vous buvez de la Grey Goose et du jus d'orange au petit déjeuner, en pensant : 'Non, je ne suis pas vraiment alcoolique'», a-t-il raconté.

Avant de décrire le moment précis où il a décidé d'arrêter l'alcool. C'était en plein après-midi. «Il y avait de la vodka dans le réfrigérateur de mon bureau, parfois j’allais juste en prendre un verre au milieu de la journée, et je me dirigeais vers cette kitchenette, et je me suis arrêté et j’ai dit: 'Diable, tu ne vas pas me battre aujourd’hui'», s'est-il remémoré. «Chaque jour que je ne prends pas cette boisson, je bats le diable», a-t-il conclu. Kanye West n'a jamais fait mystère de ses addictions au porno ou aux opioïdes, mais a plus rarement évoqué son alcoolisme. Il l'avait fait fin 2018, sur Twitter, en écrivant : «J'arrête de boire chaque semaine.»