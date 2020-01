Queen devient le premier groupe de rock immortalisé sur une pièce de monnaie au Royaume-Uni

Le mythique groupe de rock britannique Queen est devenu, ce lundi 20 janvier, le premier groupe de rock du Royaume-Uni à être honoré par une pièce de monnaie de collection.

L'annonce a été officialisée par le Royal Mint, l'institut royal de la monnaie britannique, sur son site internet et les réseaux sociaux.

Queen est «l'un des groupes de rock les plus emblématiques de tous les temps», justifie d'emblée l'office chargé de frapper la monnaie britannique, la Livre sterling, sur son site.

Le dessin de cette pièce - éminemment rock donc - rassemble les instruments de chacun des membres fondateurs du groupe à savoir la guitare rouge de Brian May, la basse de John Deacon, la batterie de Roger Taylor, et, bien sûr, l'inoubliable piano de Freddie Mercury, dont les touches sont enfoncées sur les notes du début du hit Bohemian Rhapsody (1975), le tout étant complété, au centre, de l'inscription Queen soulignée par un micro.

Cette pièce est l'oeuvre de l'artiste Chris Facey, qui, a-t-il dit, a été élevé par des fans de Queen, avant de le devenir lui-même. Comme il l'a expliqué à Royal Mint, c'est une chanson en particulier, Bohemian Rhapsody, une «fusion de rock et d'opéra joyeuse et magnifique», qui l'a définitivement conquis à la musique de Freddie Mercury.

The #Queen 2020 commemorative #coin has received the (rock) royal seal of approval! We’re glad you like it, @DrBrianMay ! >> https://t.co/2fe6hcP8Jg @QueenWillRock @OfficialRMT pic.twitter.com/GOatsOwxPZ

«C'est dingue quand on y pense : d'un côté de la pièce il y a la Reine (Queen, en anglais) et sur l'autre face, nous Queen», a réagi le guitariste Brian May dans une vidéo relayée par Royal Mint, «c'est un véritable honneur», a-t-il ajouté.

Le prix de ces pièces en édition limitée, destinées surtout aux collectionneurs, varie de 13 livres sterling (15 euros, environ) pour une pièce de 5 livres (près de 6 euros), jusqu'à 2.020 livres (2.360 euros) pour la pièce dorée de 100 livres (117 euros), indique franceinfo sur son site qui précise que trois versions d'étuis dont celles des pochettes de Hot Space et A Kind of Magic, sont proposées.

Four friends who rewrote the rules of rock. The first coin in our #Music Legends Collection celebrates #British #rock #royalty & global superstars, @QueenWillRock! The first band to feature on a UK #coin, add a special kind of magic to your collection https://t.co/h2UStduAZQ pic.twitter.com/yZPK4Ke9WV

— The Royal Mint (@RoyalMintUK) January 20, 2020