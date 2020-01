Un Afro-Américain donne son nom à un porte-avions de l'US-Navy, une première

La mémoire d'un héros national honorée. L'US Navy, la marine américaine, doit officiellement annoncer, ce lundi 20 janvier, qu'un de ses futurs porte-avions sera baptisé «Doris-Miller», en référence à un matelot afro-américain qui s'est illustré pendant l'attaque de Pearl Harbor, en 1941.

C'est Thomas Modly, actuel secrétaire d'Etat américain à la Marine, qui doit faire cette annonce lors d'une cérémonie officielle organisée à Hickam Air Force, une base américaine, située près de la ville de Honolulu, dans l'archipel d'Hawaï.

Alors que l'événement coïncide avec le Martin Luther King Day, jour férié en mémoire du célèbre pasteur noir américain et figure historique de la lutte pour les droits civiques, la Marine des Etats-Unis va également reconnaître à cette occasion «les contributions de tous les Afro-Américains pendant la guerre», a-t-elle fait savoir dans un communiqué.

Premier Afro-Américain décoré de la Navy Cross

Vétéran de Pearl Harbor, Doris Miller, surnommé parfois simplement «Dorie» Miller, a été le premier Afro-Américain décoré de la Navy Cross («la croix de la Navy», en français), soit la deuxième plus importante récompense honorant la valeur au combat, juste après la Medal of Honor («Médaille d'honneur»).

Présent le 7 décembre 1941, jour de l'attaque aérienne surprise lancée par le Japon sur Pearl Harbor qui ira provoquer l'entrée en guerre des Etats-Unis, Doris Miller, a défendu à coups de rafales de mitrailleuse et au péril de sa vie, le cuirassé USS West Virginia de l'assaut nippon.

Today, Acting @SECNAV Thomas B. Modly will name the future aircraft carrier (CVN 81) in honor of #WWII hero Ship’s Cook Third Class Doris Miller at a ceremony in Pearl Harbor, HI. Learn how his actions on Dec. 7, 1941, earned him the Navy Cross. #MotivationMonday #DorisMiller pic.twitter.com/yUxXFIYaKl — U.S. Navy (@USNavy) January 20, 2020

Âgé alors de seulement 22 ans, le jeune homme était en train de servir au mess lorsqu'il s'est emparé de l'arme - ce que le règlement lui interdisait pourtant - pour prêter main forte à ses compagnons.

Doris Miller s'en sortira indemne mais l'attaque fera plus de 2.400 morts et 1.170 blessés. Il disparaîtra néanmoins près d'un an plus tard, le 24 novembre 1943, alors qu'il servait sur le porte-avions d’escorte Liscome-Bay, lequel finira torpillé par un sous-marin japonais lors de l’invasion des îles Gilbert.

Un mémorial également en projet

Selon sa biographie officielle, Doris Miller avait été est porté disparu pendant un an, avant d'être présumé mort le 25 novembre 1944.

The US Navy will announce Monday that it will name a new aircraft carrier after Doris "Dorie" Miller, a decorated African American World War II veteran who defended Pearl Harbor during the 1941 attack on the Hawaiian naval base. https://t.co/U7r1NHV6xZ — CNN (@CNN) January 20, 2020

En plus du porte-avions, un mémorial à sa mémoire est également en projet. Il devrait être construit dans la ville éponyme de Miller, au Texas, non loin de Waco où Doris Miller est né le 12 octobre 1919.

D'après CNN, 11 porte-avions font actuellement partie de la flotte de l'US Navy. Le plus récent, l'USS Gerald Ford, a été mis en service en 2017 et est, avec un coût estimé de 13 milliards de dollars (environ 11,7 milliards d'euros) le navire de guerre le plus cher de toute l'histoire de la marine américaine.