3 frères battent 3 records du monde en traversant l'Atlantique à la rame en seulement 35 jours

Une équipe d'intrépides. Trois frères viennent de battre trois records du monde, en devenant le trio de la même famille, le plus jeune et le plus rapide à traverser l'Atlantique à la rame, le tout après avoir passé 35 jours, 9 heures et 9 minutes en mer.

Originaires d'Ecosse, les frères MacLean – Ewan, 27 ans, Jamie, 26 ans, et Lachlan, 21 ans – ont tout simplement explosé l'ancien record du monde de six jours, ramant depuis le 12 décembre des côtes de La Gomera en Espagne jusqu'à Antigua dans les Caraïbes.

Et le tout, pour une cause humanitaire. Car ce qui avait seulement commencé comme un rêve de faire «quelque chose d'extraordinaire entre frères» s'est vite transformé en un projet plus ambitieux encore.

«Nous avons vite réalisé le potentiel de ce voyage, qui pouvait faire une réelle différence pour deux causes incroyables, Feedback Madagascar et Children 1st», ont ainsi expliqué les trois frères, qui se sont engagés auprès de ces deux associations malgaches.

Et leur périple de près de 5.000 km n'a pas été de tout repos, alors que le trio a connu le mal de mer, les tempêtes, la déshydratation, l'épuisement... et les problèmes de batterie. Ils ont donc dû se débrouiller sans téléphone et sans musique, tous les câbles d'alimentation ayant été détruits par le sel et le soleil.

Mais pas question de se laisser aller au désarroi pour autant, Ewan, Jamie et Lachlan – qui sont également musiciens amateurs – avaient tout prévu et avaient embarqué avec eux leurs instruments de musique. C'est donc armés d'une cornemuse, d'un harmonica ou encore d'un ukulélé qu'ils sont parvenus à tromper la monotonie.

«Nous ne faisons pas les choses à moitié, et nous allions évidemment chercher un record du monde», a témoigné Ewan, qui a assuré que leur motivation tout au long du périple avait été de se dire qu'ils allaient peut-être pouvoir sauver des vies. «Je suis surtout fier de l'argent récolté pour ces deux associations qui nous tiennent à cœur», a-t-il conclu.