Italie : Milan veut bannir la cigarette en plein air, notamment aux arrêts de bus

Les écriteaux «Vietato Fumare» (Interdit de fumer, en français) pourraient se multiplier. La ville de Milan, considérée comme le poumon économique de l'Italie, veut en effet bannir la cigarette en plein air à l'horizon 2030.

Pour le maire de la capitale lombarde, le démocrate (centre gauche, ndlr) Giuseppe («Beppe») Sala, l'objectif est de réduire le smog, ce mélange de fumée et de brouillard stagnant au-dessus de la ville et qui, selon les écologistes locaux, est composé de 5 % à 7 % de volutes de cigarettes.

«D'ici à 2030, nous souhaitons que la cigarette soit interdite dans tous les lieux publics de plein air de la ville. Mais, dans l'immédiat, nous souhaitons que cette mesure s'applique d'abord aux arrêts des transports publics et aux files d'attente des services accueillant du public», a ainsi déclaré l'édile, cité notamment par le média anglophone The Italian Insider.

Cette nouvelle règle sera ainsi soumise au vote, dans le cadre d'un plan dédié baptisé «Plan Air», dès le mois de mars, à l'occasion du prochain conseil municipal.

Elle devrait logiquement se heurter à l'opposition de droite et d'extrême-droite, Alessandro Morelli, élu de la Ligue, ayant affirmé que Giuseppe Sala «se servait de l'écologie pour taxer davantage les citoyens».

Comme l'explique le quotidien économique Les Echos, Milan apparaît pourtant depuis plusieurs années déjà à l'avant-garde en matière de lutte contre le tabagisme. Depuis 2012, la cigarette y est en effet déjà Persona non grata dans tous les jardins publics et les lieux fréquentés par les enfants. Les contrevenants s'exposant, quant à eux, à des amendes allant de 25 à 500 euros.

