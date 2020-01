Aussi fort que le roi Arthur, il arrache Excalibur à son enclume de Disneyland

Excalibur l’a choisi. Sam, un visiteur – très costaud – du parc Disneyland d’Anaheim, en Californie, a relevé le défi d’un ami en tentant de retirer l’épée de son enclume. Un exploit qu’il a réussi, allant même jusqu’à briser la lame.

«C’était sa première fois à Disneyland et je lui ai dit que s’il arrivait à retirer l’épée, il gagnerait quelque chose», explique un ami du «héros» à WDW News Today. Et le camarade de préciser : «Sam est une armoire à glace, il a juste utilisé sa force brute». Un témoin de la scène le confirme, «il a littéralement arrachée» l'épée.

so guests used to be able to pull out the sword in the stone in disneyland but in recent years they no longer can





recently the sword was removed presumably for refurbishment but apparently a really jacked dude just fucking...ripped in out...





the gendry energy of that!!! pic.twitter.com/IEI8qPcjL2

