L’épave du Titanic est désormais protégée

L’épave du Titanic est protégée des touristes, des explorateurs ou encore des chercheurs de trésors depuis ce mardi 21 janvier, avec l’entrée en vigueur d’un traité inédit entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni.

Ce traité, qui avait été signé en 2003 par le Royaume-Uni et ratifié qu’en novembre dernier par le chef de la diplomatie américaine, permet aux deux pays «d’accorder ou de refuser des licences autorisant d’entrer dans l’épave ou d’en extraire des objets». En d’autres termes, il faudra obligatoirement une autorisation pour plonger près du célèbre paquebot.

Des dommages inquiétants

L’épave du Titanic a été découverte en 1985 à 650 kilomètres des côtes canadiennes, par 4.000 mètres de fond dans les eaux internationales. Depuis, elle était uniquement protégée par la Convention de l’Unesco sur la protection du patrimoine culturel subaquatique.

Tant et si bien que les restes du bateau mythique étaient assaillis par les touristes, chercheurs de trésors et autres explorateurs. En 2012, des scientifiques avaient tiré la sonnette d’alarme après avoir relevé «des dommages récents faits à la coque par des sous-marins», ainsi que «des quantités inquiétantes de déchets et débris jetés par des bateaux en surface ou abandonnés près de l’épave».

En août dernier, l’explorateur Victor Vescovo avait dévoilé des images inédites et inquiétantes du paquebot, montrant la détérioration avancée de l’épave.

Le Titanic avait quitté Southampton le 10 avril 1912 pour rejoindre New York. Mais le paquebot le plus grand du monde à l’époque n’est jamais arrivé à destination. Cinq jours après son départ, il percutait un iceberg avant de couler. Sur les 2.224 personnes présentes sur le mastodonte, près de 1.500 avaient péri dans la tragédie.