Un coyote attaque son fils en pleine forêt, il l'étouffe à mains nues

En balade en famille dans une forêt du New Hampshire (Etats-Unis), un Américain n'a eu d'autre choix que de tuer à mains nues un coyote qui venait de s'en prendre à son fils cadet.

Après une première attaque, l'épouse de Ian O'Reilly était pourtant parvenue à mettre son fils et ses deux autres enfants en sécurité. Ce qui n'a pas empêché l'animal féroce de revenir à la charge et d'attaquer une deuxième fois la pauvre victime. C'est là que le père de famille est intervenu. «Il a attaqué à plusieurs reprises. Il m'a mordu au bras et au torse. Il n'y avait pas moyen de partir. Il ne nous laissait pas nous enfuir», a expliqué Ian O'Reilly à CBS Boston.

Face au danger encouru, l'homme n'a pas mis longtemps à comprendre qu'il devrait se mettre en «mode protection» pour sauver son fils, comme le décrit le rapport de police. «Je lui ai enfoncé ma botte dans la mâchoire, lui ai sauté dessus et l'ai fait tomber au sol. J'ai enfoncé sa gueule dans la neige, mis ma main sur son museau et je l'ai étouffé», témoigne-t-il, ajoutant avoir dû être vacciné contre la rage suite aux blessures infligées par le coyote.