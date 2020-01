Vidéo : le coup de sang d'Emmanuel Macron contre la police israélienne à Jérusalem

Ce mercredi 22 janvier, au premier jour de sa visite à Jérusalem, en Israël, à l'occasion du 75e anniversaire de la libération du camp nazi d'Auschwitz, Emmanuel Macron a vu rouge face à des policiers israéliens.

Le président de la République a demandé avec insistance aux forces de l'ordre locales de bien vouloir le laisser entrer dans l'église Sainte-Anne de Jérusalem. Une scène abondamment relayée sur les réseaux sociaux, tant elle rappelle un incident qui avait impliqué Jacques Chirac dans les années 1990.

«I don't like what you did in front of me» («Je n'aime pas ce que vous avez fait devant moi»), a crié le chef de l'Etat à un policier israélien, lui demandant de quitter l'église, territoire français dans la Vieille ville de Jérusalem.