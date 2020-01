Donald Trump met l'avortement sur le terrain de la campagne

Jusqu'à présent, le sujet n'avait pas encore trop animé la campagne présidentielle, plutôt vampirisée par la question de la destitution. Mais Donald Trump en a décidé autrement. Il participera le 24 janvier a une grande marche annuelle anti-avortement à Washington. Sa présence sera hautement symbolique, car il sera le premier président de l'Histoire à s'y rendre.

Cette décision a été rendue publique le 22 janvier sur Twitter par le compte de la Maison Blanche. Si cela peut sembler naturel, étant donné que Donald Trump se déclare pro-life depuis quelques années, et qu'il a nommé deux juges conservateurs à la Cour suprême, son entrée aussi claire dans le débat marque un vrai tournant entamé depuis son arrivée au pouvoir.

Lors de la campagne 2016, il s'était très souvent montré très évasif sur la question de l'avortement, en ne disant clairement qu'à la fin de la campagne qu'il souhaitait mettre fin à ce droit. En mars 2016, il avait notamment dit que les femmes qui utilisaient la procédure devaient recevoir une «punition», avant de se rétracter dans les heures qui suivent.

Ce dossier est d'ailleurs le symbole des avis changeants de Donald Trump, puisqu'en 1999, il se disait tout simplement «pro-choix» dans une interview télévisée. Il faudra attendre 2011 pour le voir rejoindre officiellement le camp des anti-avortements, sans pour autant assurer qu'il voulait révoquer unilatéralement le texte qui protège le droit, l'arrêt Roe v. Wade. Chose qu'il n'hésite pas à déclarer haut et fort dans le cas de l'Obamacare ou d'autres lois qui le dérangent.

Après l'annonce de la participation de Donald Trump à cette «Marche pour la Vie», Elizabeth Warren, qui brigue l'investiture démocrate, n'a pas tardé à répliquer en publiant un extrait d'un ancien débat. Elle y expliquait notamment qu'elle avait vécu dans une «Amérique où l'avortement était illégal. Les femmes riches pouvaient se payer des avortements car elles pouvaient voyager et se rendre dans des endroits où cela était légal». Pour la candidate progressiste, il s'agit donc d'une attaque à destination des plus pauvres.

I lived in an America where abortions were illegal. If you had the means, you still had access to safe abortions. It was the most marginalized and vulnerable people who did not. We can never go back to that time. #7in10ForRoe pic.twitter.com/BYQeTFLKb8

— Elizabeth Warren (@ewarren) January 23, 2020