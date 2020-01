En Floride, les iguanes tombent du ciel

Attention à la chute d'iguanes. C'est la recommandation qu'a faite le Service Météorologique National de Miami aux habitants de la Floride.

Le phénomène est en fait parfaitement scientifique. Les températures sont très basses actuellement dans cette région du sud-est des Etats-Unis, elles sont 10 à 15 degrès en dessous des normales de saison depuis quelques jours. Et en Floride, qui dit chute des températures dit également chute de ce petit reptile, très envahissant dans la région.

Jan 21 - This isn't something we usually forecast, but don't be surprised if you see Iguanas falling from the trees tonight as lows drop into the 30s and 40s. Brrrr! #flwx #miami pic.twitter.com/rsbzNMgO01 — NWS Miami (@NWSMiami) January 21, 2020

Lorsque le thermomètre descend en dessous d'une dizaine de degrés, ils deviennent léthargiques et ne peuvent plus se mouvoir selon CNN. Et s'ils sont perchés sur un arbre ils risquent donc de chuter au sol. Mais la petite bête pèse son poids, elle peut même atteindre 9 kilos donc mieux vaut éviter d'en recevoir un sur la tête.

Une fois au sol, ils peuvent laisser penser qu'ils sont morts, mais pas du tout, ils ont juste trop froid pour bouger. En revanche, si la situation se prolonge au delà de 8 heures, la faucheuse risque de les emporter.