Un livreur risque jusqu’à 18 ans de prison pour avoir craché sur la pizza d'un client

Un ancien livreur de pizzas risque jusqu’à dix-huit de prison pour avoir craché sur la nourriture d’un client.

Les faits remontent au 24 décembre et sont déroulé à Eskisehir (centre de la Turquie). Le livreur est accusé d’avoir ouvert la boîte de la pizza et craché sur celle-ci. Visiblement amusé par ce qu’il était en train de faire, il a même filmé la scène avec son téléphone portable. Il a ensuite sonné à la porte de son client et lui a remis sa commande.

Plusieurs jours après les faits, l’un des proches du propriétaire de l’immeuble a découvert le geste inapproprié du livreur en visionnant les images de vidéosurveillance. Il a alors informé la victime, qui a décidé de porter plainte.

Depuis les faits, l'accusé a été licencié.

Et ce jeudi 22 janvier, lors du procès, le procureur turc a requis entre deux ans et demi et dix-huit de prison pour «mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui» et «dégradation de bien». Une peine requise particulièrement lourde. A titre de comparaison, «l'appartenance à une organisation terroriste armée» est passible de quinze ans de prison.