Virus en Chine : qu'est-ce qu'une «urgence de santé publique de portée internationale» ?

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) poursuit ce jeudi 23 janvier son comité d'urgence, qui doit déterminer si le mystérieux virus apparu récemment en Chine, qui a déjà fait 17 morts, doit constituer «une urgence de santé publique de portée internationale».

Une mesure qui figure dans le Règlement sanitaire international (RSI), adopté par 196 pays en 2005. Ce type de consultations du collège d'experts réunis par l'OMS est plutôt rare, ce qui souligne l'inquiétude de l'organisation à propos de la possibilité d'une propagation du virus chinois, appartenant à la famille des coronavirus, à un niveau mondial.

Concrètement, une «urgence de santé publique de portée internationale» correspond à «un événement extraordinaire dont il est déterminé qu’il constitue un risque pour la santé publique dans d’autres Etats en raison du risque de propagation internationale de maladies et qu’il peut requérir une action internationale coordonnée». Cette définition suppose une situation «grave, soudaine, inhabituelle ou inattendue» qui a «des répercussions pour la santé publique au-delà des frontières nationales de l’Etat touché» et qui peut exiger une action internationale immédiate.

Le comité d'urgence de l'OMS n'a qu'un rôle consultatif, c'est ensuite au directeur général de l'instance - qui est actuellement Tedros Adhanom Ghebreyesus - de prendre la décision de classer l'épidémie en «urgence de santé publique de portée internationale». Si une telle mesure est prise, des recommandations temporaires - qui doivent être renouvelées tous les trois mois - sont émises par l'OMS pour faire face à l'épidémie, qui peuvent être à destination seulement du pays confronté à l'urgence ou bien également à d'autres Etats.

The decision about whether or not to declare a public health emergency of international concern on new #coronavirus is one I take extremely seriously, and one I am only prepared to make with appropriate consideration of all the evidence.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 22, 2020