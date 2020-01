Fusillade en Allemagne : six morts, dont les parents du suspect

Six personnes d'une même famille ont été tuées vendredi par arme à feu à Rot am See, dans le sud-ouest de l'Allemagne, dont les parents du suspect de 26 ans qui s'est aussitôt rendu à la police.

Plusieurs personnes ont également été blessées, dont deux grièvement, au cours de cette fusillade qui s'est produite vendredi vers 12H45 (11H45 GMT) dans une petite ville proche de Stuttgart.

Un des blessés graves se trouvait vendredi soir entre la vie et la mort, selon la police et deux adolescents de 12 et 14 ans ont été légèrement blessés.

Les six personnes tuées sont trois hommes de 36, 65 et 69 ans, et trois femmes de 36, 56 et 62 ans, a indiqué le chef de la police de Aalen, Reiner Möller, lors d'une conférence de presse.

Le tireur, qui avait un permis de port d'armes et pratique le tir sportif, a lui-même appelé la police pour se dénoncer, avant d'attendre les agents devant le lieu du crime.

Sa mère et son père figurent parmi les victimes, tuées, selon les enquêteurs, à l'aide d'un revolver semi-automatique 9 mm.

Les autres victimes avaient elles aussi des liens familiaux avec le tireur, qui vivait dans l'auberge "L'Empereur allemand", située dans l'avenue de la gare.

Le tueur présumé, âgé de 26 ans, est allemand, ont indiqué les enquêteurs.