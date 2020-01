Turquie : un séisme de magnitude 6,8 frappe l'est du pays et fait au moins 4 morts

Un séisme de magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter a frappé vendredi l'est de la Turquie, faisant au moins quatre morts, a annoncé le ministre de l'Intérieur.

La terre a tremblé dans le district de Sivrice, dans la province d'Elazig, vers 20H55 locale (17H55 GMT), selon l'agence gouvernementale des situations de catastrophe.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.9 in Eastern Turkey 40 min ago pic.twitter.com/RXQx9Vkbw3

— EMSC (@LastQuake) 24 janvier 2020