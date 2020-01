Les Etats-Unis se sont-ils inspirés de Star Trek pour le logo de la Force armée de l'espace ?

Donald Trump a dévoilé vendredi le logo de la nouvelle Force armée de l'espace. Un blason qui n'est pas sans rappeler celui de la célèbre série Star Trek.

«Après consultation de nos superbes dirigeants militaires, deigners et autres, je suis heureux de vous présenter le nouveau logo de la Force armée de l'espace, sixième branche de notre magnifique force militaire», a écrit le président américain sur Twitter.

After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020

Un nouveau blason qui représente une flèche pointée vers le haut, surplombant une planète entourée d'étoiles. Tout comme celui... de la Starfleet, la flotte spatiale de l'univers de science-fiction de Star Trek.

Rapidement, bon nombre d'internautes ont relevé, non sans humour, la ressemblance entre les deux.

Trump just announced the new logo for the Space Force. The other is Star Trek Starfleet Command. pic.twitter.com/S7NeYdjR4C — Jim Acosta (@Acosta) January 24, 2020

La #SpaceForce de Trump et la #Starfleet de #StarTrek peut être pas mêmes combats mais presque même logo. https://t.co/v9Dr8tP2dt — Cyrille Varnier (@cvrlh) January 24, 2020

L'acteur George Takei, qui jouait dans la série originale, y est également allé de son commentaire, réclamant des «droits d'auteur».

Ahem. We are expecting some royalties from this... https://t.co/msYcJMlqjh — George Takei (@GeorgeTakei) January 24, 2020

Le Pentagone réagit

Si bon nombre d'internautes se sont amusés de l'affaire, le Pentagone a tenu à rétablir la vérité peu après dans un communiqué. «Le symbole delta, l'élément principal du sceau, a commencé à être utilisé par les forces aériennes américaines dès 1942 et a été utilisé sur des emblèmes d'agences spatiales dès 1961», a-t-il ainsi expliqué. La série a quant à elle été diffusée à partir de 1966, soit cinq ans après.