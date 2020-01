Séisme de magnitude 6,8 à l'est de la Turquie : au moins 18 morts

Un séisme de magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter a frappé vendredi l'est de la Turquie, ont annoncé les autorités, faisant au moins dix-huit morts selon un bilan provisoire.

La terre a tremblé dans le district de Sivrice, dans la province d'Elazig, vers 20H55 locale (17H55 GMT), selon l'agence gouvernementale des situations de catastrophe (AFAD). L'institut américain USGS a mesuré la secousse à 6,7.

Au moins dix-huit personnes ont perdu la vie, 13 dans la province d'Elazig et cinq autres dans la province voisine de Malatya, a indiqué le ministre de la Santé Fahrettin Koca, cité par les médias. Selon lui, plus de 550 personnes ont été blessées. Les secouristes tentent d'extraire au moins 30 personnes bloquées sous les décombres de bâtiments effondrés à Elazig, a pour sa part indiqué le ministre de l'Intérieur Suleyman Soylu.

Le ministre turc de l'Intérieur Suleyman Soylu a déclaré à l'agence officielle Anadolu : «Nous espérons qu'il n'y aura pas d'autres victimes».

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.9 in Eastern Turkey 40 min ago pic.twitter.com/RXQx9Vkbw3

— EMSC (@LastQuake) 24 janvier 2020