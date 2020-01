Un prodige du piano retrouve l'usage total de ses mains après deux décennies

Une véritable renaissance. Après deux décennies sans l'usage de ses deux mains, le pianiste brésilien de 79 ans Joao Carlos Martins peut de nouveau jouer de son instrument grâce à des gants bioniques.

Celui qui est considéré comme l'un des meilleurs interprètes de Jean Sébastien Bach était en effet emprisonné dans un enchaînement de malchance. Il avait notamment été frappé par une barre de fer lors d'une agression en Bulgarie en 1995, ce qui aura pour effet de paralyser sa main droite. Malgré ses efforts pour apprendre à jouer d'une seule main, une maladie dégénérative l'empêche alors d'utiliser son membre gauche.

Malgré 24 opérations chirurgicales pour tenter d'endiguer le processus, rien n'y a fait, et le musicien a été obligé de se retirer complètement pour n'être plus que chef d'orchestre, bien loin de sa gloire passée. Tout a cependant changé en décembre, lorsqu'un certain Ubiratã Bizarro Costa lui confectionne des gants bioniques. Les deux hommes avaient passé plusieurs mois à confectionner un prototype fonctionnel. Depuis, selon l'agence de presse AP qui révèle cette histoire, il ne les enlève plus même lorsqu'il s'agit d'aller se coucher.

S'il peut rejouer, le résultat n'est cependant pas encore optimal. «Je ne retrouverais peut-être pas ma vitesse. Je ne sais pas quels résultats j'obtiendrais. Je recommence à zéro comme lorsque j'étais un élève de 8 ans», explique-t-il. Malgré tout, il avance avec un objectif en tête : celui de rejouer à New York, en octobre 2020, l'occasion du soixantième anniversaire de sa première apparition sur la scène du Carnegie Hall.