Corée du Nord : la tante de Kim Jong-un réapparaît six ans après, faisant taire les rumeurs d'exécution

On la croyait morte ou enfermée, Kim Kyong-hui, l'influente tante du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a fait sa première apparition publique depuis 2013 à l'occasion des festivités organisées à Pyongyang pour le Nouvel an lunaire, a rapporté, dimanche 26 janvier, la presse officielle nord-coréenne.

Assise à un siège de lui et comme si de rien n'était, la générale Kim Kyong-hui, fille de Kim Il-sung fondateur de la République démocratique populaire de Corée (RDPC), avait joué un rôle de premier plan lors des premières années de Kim Jong-un à la tête du régime dynastique.

Agée aujourd'hui de 73 ans, elle avait disparue en 2013 de la scène publique après que Kim Jong-un avait ordonné l'exécution de son mari, Jang Song-thaek, tombé en disgrâce alors qu'il était considéré comme la deuxième personnalité la plus puissante du régime et le mentor du numéro un nord-coréen.

Présente au côté du numéro un nord-coréen pour un spectacle du Nouvel an lunaire

«De nombreux observateurs de la Corée du Nord avaient supposé que Kim Kyong-hui avait été exilée ou même tuée après la mort de son mari, alors de la voir apparaître comme cela au côté du numéro un, quelque six années plus tard pour un spectacle célébrant le Nouvel an lunaire, est réellement une surprise», a déclaré Oliver Hotham, rédacteur en chef de NK News, une organisation basée à Séoul qui observe la Corée du Nord.

Kim Kyong-hui resurfaces as Kim Jong-un stresses his bloodline to consolidate his people’s loyalty.https://t.co/XdKQTreW0G — Alessandra Colarizi (@AleColarizi) January 26, 2020

Quoi qu'il en soit, cette apparition de Kim Kyong-hui suggère qu'elle a conservé, ou récupéré, une position influente en coulisses au côté de Kim Jong-un, a ajouté le journaliste qui rappelle que la presse officielle avait listé Kim Kyong-hui en troisième position des personnalités présentes pour les festivités à Pyongyang.

Spéculations sur son rôle actuel

Elle pourrait s'être vu attribuer un «nouveau rôle d'importance, conseillant potentiellement Kim Jong-un sur des questions économiques ou politiques», a-t-il poursuivi.

Un point de vue que relativie l'analyste Cheong Seong-Chang de l'Institut de recherches privé sud-coréen Sejong, qui a déclaré que, selon lui, Kim Kyong Hui ne reprendra probablement pas une influence politique aussi forte qu'auparavant car elle n'a désormais aucun poste au Politburo, où tous les postes-clés sont déjà occupés par de nouvelles personnalités.