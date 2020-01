Quand la BBC vantait le RER français, un «exemple pour les réseaux souterrains dans le monde entier»

«Futuriste», «ultra-moderne», «gloire»... Les superlatifs ne manquaient pas lorsque la BBC réalisait un reportage sur le RER français en... 1972.

Le compte Twitter BBC Archive, qui s'occupe de ressortir d'anciennes publications du média britannique a ressorti le 25 janvier ces images qui feraient sourire plus d'un Parisien. L'on peut y voir William Woodard, reporter à cette période, se déplacer sur la ligne A du RER quelques années seulement après l'ouverture du premier tronçon.

Visiblement conquis, le journaliste n'hésite pas à louer les différentes qualités de ce système. Selon lui, le RER aurait même été décrit comme «l'une des plus grandes réussites architecturales du XXème siècle». Les couleurs des couloirs, les suspensions des trains et même les sièges d'attente en plastique semblent trouver grâce à ses yeux. «Il semble être un exemple pour tous les réseaux souterrains à travers le monde», racontait le journaliste.

#OnThisDay 1972: William Woodard took a tour of the brand new, ultra-futuristic Paris metro system. pic.twitter.com/NkzeAlPJ97 — BBC Archive (@BBCArchive) January 25, 2020

Près de cinquante ans plus tard, il semble clair que les usagers ne seraient pas forcément d'accord avec William Woodard en question. Et pour cause, selon un sondage UFC-Que Choisir publié en mars 2019, seuls 21% d'entre eux sont satisfaits du réseau transilien RER.