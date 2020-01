Au moins 44 morts dans une tempête au Brésil

La violente tempête, accompagnée de trombes d'eau record, qui s'abat depuis jeudi sur le sud-est du Brésil, a fait au moins 44 morts après d'importantes inondations et des glissements de terrain, ont annoncé dimanche les autorités.

Elles ont indiqué dimanche que ces intempéries exceptionnelles avaient également fait 19 disparus, contre 25 auparavant, douze blessés et près de 17.000 déplacés dans les 58 municipalités de l'Etat du Minas Gerais.

Les personnes décédées ont péri lors de glissements de terrain ou lors de la destruction de maisons causée par des inondations et des précipitations sans précédent, touchant depuis jeudi cet Etat, y compris sa capitale Belo Horizonte.

L'Institut national de météorologie a indiqué avoir enregistré les précipitations les plus importantes jamais relevées depuis le début des mesures il y a 110 ans, même si les pluies ont commencé dimanche à baisser d'intensité.

Depuis l'Inde, où il était en voyage officiel, le président Jair Bolsonaro a assuré que son gouvernement faisait «tout ce qui est possible», bien que «la zone touchée soit vaste» et qu'il soit «difficile de secourir tout le monde».

Le ministre du développement régional, Gustavo Canuto, et le gouverneur de l'Etat de Minas Gerais, Romeu Zema, ont survolé la zone sinistrée et annoncé l'octroi d'une aide immédiate de 90 millions de reales (environ 22 millions de dollars).

Faute de politiques à long terme visant à réduire les risques, «nous continuerons à voir ce genre de choses de très nombreuses fois», a averti M. Zema.

Mais pour Audemar Carneiro, un résident de Vila Bernadete près de Belo Horizonte, ce genre de catastrophe ne s'est jamais produit jusqu'à présent.

«Rien de tel ne s'est jamais produit ici. C'était un endroit tranquille», a déclaré à l'AFP cet homme de 51 ans.

Les autorités ont prolongé jusqu'à vendredi leur alerte pour risques de nouveaux glissements de terrain dans le secteur de Belo Horizonte. Ils ont également conseillé aux personnes déplacées par les coulées de boues de s'abstenir pour l'instant de revenir chez eux.

Les images des télévisions locales montraient des éboulements, des maisons ensevelies, des arbres et des poteaux électriques arrachés, des rivières en crue et des quartiers inondés par cette tempête, qui touche aussi les Etats voisins de Rio de Janeiro et d'Espirito Santo.