Coronavirus : arme biologique, CIA... les théories du complot se multiplient

Attention aux «fake news» et aux spéculations hâtives. Depuis l'apparition du coronavirus dans la ville de Wuhan, en Chine, et sa propagation dans plusieurs pays sur l'ensemble de la planète, les théories du complot se sont multipliées. Mais aucune d'entre elles n'a été vérifiée, et certaines ont été démenties par les faits.

Le laboratoire d'armes biologiques

L'une des théories les plus populaires sur le Web consiste à situer l'origine du coronavirus dans un laboratoire destiné à la mise au point d'armes bilogiques.

Une théorie relayée notamment par le Washington Times, un média, rappelons-le, crée par la secte Moon. A prendre avec des pincettes, donc.

Dany Shoham, ancien officier des services secrets israéliens et qui aurait étudié le programme chinois d'armes biologiques, y a expliqué que la ville de Wuhan, d'où l'on sait que le virus est parti, abrite le principal laboratoire de recherches sur les virus de Chine, l'Institut de virologie de Wuhan. Il s'agit selon lui du seul site chinois déclaré où sont menés des travaux sur les virus mortels.

«Certains laboratoire de l'institut on probablement eté impliqués, en termes de recherche et développement, dans les armes biologiques chinoises, au moins indirectement, même s'il ne s'agissait pas du principal site pour les armes biologiques», a expliqué Dany Shoham au Washington Times.

Mais jusqu'à présent, rien ne prouve que le virus vient de ce laboratoire, et aucun média sérieux (dont le Washington Times ne fait pas partie) n'a relayé cette théorie en la présentant comme avérée, voire même plausible.

Le coronavirus breveté 2 ans avant l'épidémie

Sur le Web, de nombreux internautes ont partagé un lieu vers le brevet d'un coronavirus (11.000 fois rien que sur Facebook), daté du 20 novembre 2018.

Mais il s'agit en réalité du brevet d'un autre coronavirus, comme l'a expliqué la cellule «Vrai du Faux» de Franceinfo, et plus particulièrement du virus lié à la bronchite infectueuse aviaire, un coronavirus qui affecte la volaille.

Un complot pour forcer les gens à se vacciner

Les communautés anti-vaccin relaient sur internet des théories expliquant que le coronavirus est destiné à convaincre les populations de se vacciner. Ainsi, les groupes pharmaceutiques sont pointés du doigt, accusés de vouloir réaliser des profits grâce à la mise au point d'un remède, après avoir propagé volontairement le cornavirus.

Une autre théorie répandue affirme que la fondation Bill Gates est à l'origine de l'épidémie. Une accusation basée uniquement sur le fait que la fondation Bill Gates fait partie des financements de l'institut Pirbright, ayant travaillé sur le virus aviaire. Or, le virus aviaire n'a rien à voir avec celui du Wuhan.

Une arme contre les dissidents et les Ouïghours

Alors que six contaminations ont été recensées jusqu'à présent à Hong Kong, des internautes relaient une théorie selon laquelle le gouvernement chinois aurait propagé délibérment le virus dans le territoire autonome afin de pouvoir imposer des restrictions et ainsi mettre fin au mouvement pro-démocratie qui manifestent depuis des mois.

Dans le même esprit, des internautes et sites spécialisés dans les «fake news» affirment que Pékin espère décimer la minorité musulmane des provinces de Xinjiang et Urumqi, les Ouïghours.

Un plan de la CIA

Les théories du complot ne seraient pas ce qu'elles sont sans une implication supposée de la CIA. L'une des théories consiste ainsi à dire que l'agence de renseignements américaine tente de déstabiliser le régime chinois, espérant isoler la Chine du reste du monde.

Une contamination minimisée

On retrouve également de nombreux posts expliquant que le nombre de contaminations (2.800 ce lundi 27 janvier) serait en réalité bien plus élevé que ce que disent les sources officielles. Certaines des publications les plus relayées avancent ainsi le chiffre de 200.000 contaminations.