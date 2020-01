40 points de suture après une séance photo avec son chien

Une jeune Argentine de 17 ans a dû se faire poser quarante points de suture sur le visage, suite à une séance photo qui a mal tourné avec son berger allemand.

Lara Sanson a partagé sur Twitter le déroulé des faits, diffusant les photos de l’accident. Alors qu’elle voulait poser avec son chien, Kenai, et cherchait à le positionner pour obtenir le plus joli résultat possible. Jusqu’au moment où l’animal l’a mordue.

Sesión de fotos con Kenai sale mal pic.twitter.com/gYU76iGGFC — Lara (@LaruSanson) January 14, 2020

«Je ne sais pas si j’ai touché sa hanche et qu’il est vieux, que je l’ai serré et qu’il a eu peur», a expliqué l’adolescente au journal local La Nacion. Toujours est-il qu’elle a dû subir une opération de deux heures, avec la pose de 40 points de suture, sur son front, sa tempe, ses joues et sa bouche. Elle a également été blessée à la gencive.

Lara a précisé que son chien ne serait pas abattu, car ce n’était pas une morsure intentionnelle, selon elle.