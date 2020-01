Chine : une femme atteinte du coronavirus donne naissance à un petit garçon en urgence

Alors que l’épidémie de coronarivus prend de l’ampleur de jour en jour en Chine, une femme, suspectée d’être atteinte du virus, a dû accoucher plus tôt, par césarienne.

La femme de 27 ans s’était présentée dans l’un des hôpitaux de Wuhan, berceau de l’épidémie, parce qu’elle souffrait de fièvre et d’une toux importante. Deux des principaux symptômes du coronavirus.

Enceinte de 37 semaines, elle ne pouvait recevoir les traitements appropriés. Craignant que son état se détériore rapidement, les médecins ont donc pris la décision de l’accoucher un peu plus tôt que prévu.

Lors de la césarienne d’urgence, le médecin Zhao Yin, directrice adjointe du service de gynécologie, portait deux combinaisons de protection, des lunettes et un masque sur le visage, pour se protéger. «Je pouvais à peine voir ou entendre quoi que ce soit. Et j’étais trempée de sueur », a-t-elle expliqué, citée par The Independent.

C’est dans ces conditions inhabituelles qu’est né un petit garçon de 3,1 kilos. Dès sa naissance, le nourrisson a été transféré à son domicile afin d’éviter toute exposition au coronavirus à l'hôpital.

Un bilan qui augmente de jour en jour

Un tel principe de précaution a été mis en place alors que la Chine est confrontée à la virulence de l’épidémie. Ce mardi 28 janvier, le nouveau coronavirus a fait 106 morts et plus de 4.500 cas confirmés. Un bilan qui ne cesse d’augmenter de jour en jour.

Depuis jeudi dernier, la ville de Wuhan a été coupée du reste du pays par un cordon sanitaire. Les autorités y construisent par ailleurs en urgence deux hôpitaux pour faire face à l’afflux de malades.