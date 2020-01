Le plan pour la paix au Proche Orient de Donald Trump peine à convaincre

Certains le qualifient d'historique, d'autres d'«inacceptable». Le plan pour la paix dévoilé par Donald Trump à Washington le 28 janvier n'aura semble-t-il pas réussi à convaincre le monde entier.

Jérusalem capitale indivisible d'Israël, 50 milliards d'investissements américains dans le nouvel Etat palestinien, un tunnel pour relier la Cisjordanie à Gaza et la reconnaissance des colonies israéliennes... Tant de mesure qui apportent, selon la Grande-Bretagne, l'Arabie Saoudite ou le Qatar, des «efforts» et des «propositions sérieuses».

Cependant ce ton enjoué n'est pas le même partout. Les Palestiniens, qui n'étaient pas invités à Washington, ont farouchement rejeté la proposition américaine. La Ligue arabe, qui regroupe une vingtaine d'Etats, a de son côté dénoncé une «violation des droits des Palestiniens».

Loin de rassembler les deux camps, il semblerait que le plan n'ait donc pas réussi à rapprocher Israéliens et Palestiniens. Si le point central de blocage semble être le statut de Jérusalem, celui des colonies est également problématique. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a expliqué que la proposition américiane vise à «légitimer l'occupation israélienne».

Encore quatre ans de négociations

La France a également réagi, en expliquant que «la solution des deux Etats, en conformité avec le droit international et les paramètres internationalement agréés, est nécessaire à l’établissement d’une paix juste et durable au Proche-Orient». Sans complètement expliquer qu'il est ou non d'accord avec ce plan, le Quai d'Orsay souligne l'importance des résolutions prises par l'ONU. Or, Jerusalem comme les colonies ne sont pas considérées comme des propriétés israéliennes par l'organisation.

Plusieurs observateurs partagent le même avis, estimant que le plan proposé est trop favorable à l'Etat hébreu. «Cela ne fait en aucun cas avancer la cause de la paix», a expliqué Steven Cook, membre du Council on Foreign Relations.

Donald Trump a annoncé que son plan prévoyait quatre ans de négociations avant l'expiration de sa proposition. Au vu des premières réactions, il semble probable que ce délai est loin d'être suffisant pour parvenir à un accord durable dans le conflit qui oppose Israéliens et Palestiniens depuis plus de soixante-dix ans.