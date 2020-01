Meghan Markle ne souhaite plus obtenir la nationalité britannique

Meghan Markle n'en finit plus de s'éloigner du Royaume-Uni. Après qu'elle et son mari, le prince Harry, ont annoncé leur mise en retrait de la famille royale et leur renoncement à leurs titres royaux, l'ex-actrice américaine a abandonné les démarches pour obtenir la nationalité britannique.

Une procédure que Meghan Markle avait engagée après son mariage avec le prince Harry, en mai 2018, et à laquelle elle a donc mis fin moins de deux ans plus tard, selon le tabloïd britannique The Sun.

Cette décision serait motivée par la législation britannique relative aux naturalisations, particulièrement stricte. Le processus pour obtenir le nationalité dure cinq ans, et dans les trois dernières années, le demandeur ou la demandeuse ne doit pas avoir quitté le territoire britannique pendant plus de 270 jours. Une durée qui peut s'étaler sur les trois ans, mais qui ne doit pas dépasser 90 jours la dernière année.

Meghan et Harry veulent vivre la moitié du temps au Canada

Cette loi exigeante entre en contradiction avec le projet de vie de Meghan Markle, 38 ans, et du prince Harry, 35 ans, qui ont décidé de vivre au moins la moitié de l'année au Canada - où ils se trouvent en ce moment avec leur fils Archie -, et le reste du temps au Royaume-Uni.

Selon le Sun, les services du ministère britannique de l'Intérieur auraient pu accorder une exception à Meghan Markle, si celle-ci leur avait fourni un «argument convaincant» pour justifier son absence du pays.

Mais il aurait fallu dans ce cas que la duchesse de Sussex affiche son «intention de vivre au Royaume-Uni de façon permanente», explique au tabloïd Michael Marziano, un avocat spécialiste des questions d'immigration. Sauf que son déménagement au Canada, à Vancouver précisément, brise d'emblée tous les efforts qu'elle aurait pu faire pour montrer «un engagement fort à l'égard du Royaume-Uni et une intention d'y vivre», estime une source gouvernementale au Sun.