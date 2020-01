Coronavirus : un ado handicapé meurt seul chez lui après le placement de son père et de son frère en quarantaine

Un adolescent chinois handicapé de 17 ans est mort après avoir été laissé seul chez lui pendant six jours. Son père et son frère avaient été mis en quarantaine car soupçonnés d'avoir été contaminés par le coronavirus de Wuhan, qui a déjà fait plus de 170 morts en Chine.

La victime, Yan Cheng, qui habitait dans un village rural dans la province chinoise du Hubei - où se trouve la ville de Wuhan - souffrait d'une paralysie cérébrale, un handicap moteur sévère nécessitant une attention de tous les instants.

Il a été retrouvé mort dans son lit ce mercredi 29 janvier, six jours après que son père de 49 ans et son frère autiste de 11 ans ont été transportés dans un centre de traitement du coronavirus, situé à une vingtaine de kilomètres de chez eux. Tous deux avaient développés de la fièvre et étaient suspectés d'avoir attrapé le virus, après avoir participé à une fête pour le Nouvel an chinois à 150 km de Wuhan.

Voyant qu'il ne pourrait pas échapper à la quarantaine pour aller voir son fils, le père avait posté des messages sur le réseau social chinois Weibo pour demander de l'aide. Sur les six jours durant lesquels la victime était seule, les responsables du village n'auraient nourri l'adolescent que deux fois. Sa tante lui aurait aussi rendu visite, le nourrissant trois fois et le changeant à deux reprises. Elle n'a pas pu venir le voir plus souvent en raison de sa propre santé. Elle était venue une dernière fois mardi, mais avait raconté que l'état de santé de son neveu se détériorait rapidement.

Les responsables du Parti communiste chinois au pouvoir auraient prévu de mettre en quarantaine l'ado et son père dans le même hôtel mercredi, afin qu'ils puissent être soignés au même endroit, mais le garçon est mort dans l'après-midi. Les autorités locales ont ouvert une enquête sur les circonstances de ce décès.