Quels sont les pays touchés par le coronavirus ?

Le coronavirus «2019-nCov» a fait son apparition en Chine en décembre avant de se propager à quelques autres pays. Le point sur les pays touchés.

Chine

C’est dans le centre-est du pays, à Wuhan, que le coronavirus a émergé. Le nombre d'infections en Chine continentale a dépassé celui de l'épidémie de Sras dans le pays en 2002-2003, selon les chiffres officiels publiés mercredi 29 janvier.

Les autorités sanitaires chinoises ont dénombré 5.974 cas confirmés de contamination en Chine continentale, soit plus de 1.400 de plus que la veille, tandis que le bilan s'aggravait à 132 décès. Le Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère), également un coronavirus, avait pour sa part infecté 5.327 personnes en Chine continentale, et provoqué 349 morts dans le pays. A l'échelle mondiale, selon l'OMS, l'épidémie de Sras avait fait 774 morts sur 8.096 cas en 2002-2003 avant d'être jugulée.

L’épidémie est telle que plusieurs villes ont été confinées, soit plus de 56 millions de personnes isolées. A Pékin, de nombreux monuments sont fermés au public et les festivités du Nouvel an annulées. Des contrôles systématiques sont mis en place dans les transports. Tous les voyageurs présentant des symptômes de la pneumonie virale seront «immédiatement transportés» vers un centre médical.

France

Cinq cas ont été confirmés en France. Les trois premiers cas - les premiers en Europe - avaient été annoncés à Bordeaux et à Paris. Ces patients revenaient tous d'un voyage en Chine.

Mardi 28 janvier, le quatrième cas a été annoncé. Il s'agit d'un touriste chinois âgé, originaire de la province de Hubei. Hospitalisé à Paris dans un service de réanimation, il se trouve dans un «état clinique sévère». Mercredi 29 janvier, un cinquième cas a été confirmé : la fille du dernier patient annoncé.

Allemagne

Le premier malade confirmé en Allemagne a été contaminé par une autre personne sur le sol allemand, ont annoncé mardi les autorités sanitaires de l'Etat régional de Bavière. Il s'agit du premier cas de contamination entre humains sur le sol européen.

Quelques heures plus tard, trois nouveaux cas ont été confirmés. Ils ont été détectés en Bavière et travaillent dans la même entreprise que le premier patient.

Etats-Unis

Cinq cas ont été recensés au total aux Etats-Unis. Les deux premiers étaient un homme d’une trentaine d’années et une sexagénaire, qui revenaient tous deux d’un séjour à Wuhan. Ils ont été hospitalisés, respectivement à Seattle et Chicago.

Corée du Sud

Un quatrième cas a été confirmé en Corée du Sud.

Les premiers cas avaient été une Chinoise de 35 ans et un cinquantenaire en provenance de Wuhan.

Japon

Quatre cas de coronavirus ont été recensés jusqu'à présent au Japon.

Le premier cas au Japon était celui d'un trentenaire qui a dû être hospitalisé le 10 janvier pour une forte fièvre et d'autres symptômes. Il était rentré quelques jours plus tôt d'un séjour à Wuhan.

Et ce mardi, un cas de virus a été signalé chez un homme qui ne s'était pas rendu en Chine mais avait véhiculé des touristes en provenance de Wuhan.

Népal

Un cas a été annoncé : un étudiant, qui était rentré de Wuhan le 9 janvier.

Singapour

Singapour a annoncé le 23 janvier le premier cas de coronavirus, un homme de 66 ans arrivé de Wuhan trois jours plus tôt avec de la fièvre et toussant. Son fils de 37 ans, qui l'accompagnait, a également été testé positif.

Au total, dix cas ont été confirmés.

Taïwan

Huit cas de contamination ont été recensés.

Le premier avait été celui d'une femme d'une cinquantaine d'années arrivée le 20 janvier en provenance de Wuhan, où elle habite.

Thaïlande

La Thaïlande est le premier pays, après la Chine, à avoir fait état d’une personne contaminée, le 8 janvier dernier. Il s’agit d’une femme qui revenait d’un voyage à Wuhan.

Le 28 janvier, les autorités évoquaient 14 cas confirmés. Un bilan qui fait de la Thaïlande, le pays le plus touché après la Chine.

Vietnam

Deux Chinois, un homme arrivé le 13 janvier en provenance de Wuhan et son fils habitant à Ho Chi Minh-Ville, dans le sud du Vietnam, qu'il a ensuite contaminé, ont été hospitalisés, respectivement les 17 et 18 janvier.

Hong Kong

Huit cas ont été recensés à Hong Kong.

Macao

Six cas ont été enregistrés.

Australie

Le pays a annoncé samedi 25 janvier un premier cas. Il s'agit d'un homme qui était rentré de Wuhan.

Au total, cinq cas ont été signalés.

Canada

Un premier cas a été détecté à Toronto chez un homme d'une cinquantaine d'années revenant de Chine, pour la première fois au Canada, ont annoncé samedi les autorités de l'Ontario.Sa femme pourrait également avoir été touchée. Son infection est pour l'heure uniquement «présumée» dans l'attente des résultats d'analyse.

Un second cas a été confirmé mardi 28 janvier.

Cambodge

Au Cambodge aussi, un premier cas a été annoncé. Il s'agit d'une femme de 60 ans qui venait de Wuhan.

Sri Lanka

Le premier cas de coronavirus a été recensé lundi 27 janvier. Il s'agit d'une touriste chinoise de 43 ans.

Malaisie

La Malaise a rapporté sept cas, tous des Chinois de Wuhan venus passer des vacances dans le pays.

Emirats arabes unis



Les Emirats arabes unis ont détecté au moins quatre cas au sein d'une famille venant de Wuhan. Il s'agit de la première contamination au Moyen-Orient.

Finlande



Un premier cas a été confirmé mercredi 29 janvier : un touriste chinois originaire de Wuhan.