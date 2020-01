Une entreprise française sort le premier test pour détecter le coronavirus

Un espoir contre l'épidémie. La société de diagnostic française Novacyt a annoncé le lancement d'un test moléculaire qui permet de détecter le coronavirus.

Depuis décembre, le coronavirus s'est déclaré à Wuhan en Chine, et s'est propagé à travers le monde. D'heure en heure, le compteur de personnes atteintes augmente.

Le test de Primerdesign, qu'a développé Novacyt, est capable de détecter la souche 2019 du coronavirus. Selon un communiqué de la compagnie, il est plus spécifique que les autres tests utilisés jusqu'à présent, qui peuvent réagir à d'autres espèces de virus apparentées et mener à de faux diagnostics.

des resultats rapides

Le test peut délivrer un résultat en moins de deux heures. Il pourrait permettre d'analyser rapidement des échantillons et contribuer à suspendre la propagation du virus. Le test est stable à température ambiante et peut être utilisé sous des climats tropicaux. Il ne nécessite pas de respecter à la chaîne du froid, ce qui réduit les coûts et les contraintes de transport. «Nous pensons que notre test est le premier test européen à être mis sur le marché et il sera lancé ce week-end à l'exposition Medlab au Moyen-Orient» a annoncé Graham Mullis, le directeur général de l'entreprise. Dix pays l'ont déjà commandé.

Ce 31 janvier, Novacyt a bondi à la Bourse de Paris de plus de 16%. «Je suis très fier de l'équipe de Primerdesign, qui a été en mesure d'offrir une réponse rapide à nos clients, qui ont besoin de solutions de diagnostic rapides et fiables en ces temps compliqués.» a déclaré Graham Mullis.