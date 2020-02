Le sucre, remède contre le coronavirus ?

Alors que l'épidémie de coronavirus 2019-nCoV s'étend et que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré l'urgence internationale, des chercheurs suisses et britanniques affirment pouvoir enrayer le phénomène grâce à un traitement novateur issu... du sucre.

Il s'agit en fait de molécules de cyclodextrine, un dérivé naturel du glucose, que les chercheurs de l’Université de Genève, de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et de l’Université de Manchester ont modifiées.

L'étude, parue dans Science Advances, explique qu'ils ont ainsi créé une substance capable de détruire de nombreux virus, par simple contact. C'est le propre des matières virucides : en perturbant l'enveloppe externe d'un virus, elles l'inactivent irréversiblement.

En cas d'épidémie, elles sont donc bien plus efficaces que les médicaments antiviraux qui, pour la plupart, se contentent d'inhiber la croissance des virus, sans les détruire. Sachant qu'il existe en plus un risque de voir l'agent pathogène devenir résistant au traitement par mutation.

Researchers developed a treatment using sugar for viral outbreaks such as cold sores, hepatitis, HIV and Zika. Read more here: https://t.co/qAjYHRzua1

