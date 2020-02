Vidéo : une enfant de 3 ans cartonne sur les réseaux sociaux avec sa touchante comptine «Dinosaurs in love»

Plus de 5 millions d'internautes ont été séduits par cette petite chanson entêtante de Fenn. Âgée de 3 ans seulement, elle signe en moins de trois jours son premier tube, avec «Dinosaurs in love» («Les dinosaures amoureux»).

Enregistrée et accompagnée par son papa au piano, Fenn nous conte l'histoire de dinosaures heureux et amoureux, jusqu'au jour du Big Bang qui les tue tous, sans leur laisser le temps de se dire «au revoir».

Fenn, my nearly 4 year old daughter, recorded her first ever solo song today. She came up with all the words herself and I helped her a little bit with the tune. It’s called ‘Dinosaurs in Love’. pic.twitter.com/erCgG0sUvP

— Tom Rosenthal (@tomrosenthal) 28 janvier 2020