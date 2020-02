Ce que l'on sait de l'attaque terroriste à Londres qui a fait trois blessés

Un homme a été tué par la police britannique dimanche 2 février dans une rue animée du quartier de Streatham, à Londres, après avoir attaqué plusieurs personnes à l'arme blanche et fait au moins trois blessés. Voici ce que l'on sait de cettte attaque «de nature islamiste», comme l'ont qualifiée les autorités.

Comment l'attaque s'est-elle déroulée ?

Vers 14h heures locales (13heures à Paris), la police londonienne est intervenue sur High Road, une rue du quartier de Streatham, à quelques kilomètres du centre de Londres, en abattant un homme qui avait «poignardé plusieurs personnes», selon les déclarations des autorités après les faits. L'attaque a très vité été qualifiée de «terroriste» par la police. Des témoins interrogés par The Guardian ont expliqué avoir vu un homme «avec des canettes argentées attachées sur son torse et une machette» poursuivi par des policiers armés, avant d'être abattu.

Combien il y a-t-il de victimes ?

Les autorités britanniques ont fait savoir que trois personnes avaient été blessées lors de l'attaque. Selon le Metropolitan Police, l'une d'elles se trouverait actuellement entre la vie et la mort. Les deux autres victimes présentent quant à elles des blessures légères.

Three people are known to have been injured in the #Streatham attack earlier this afternoon.





One person is at hospital in a life-threatening condition. We are in the process of informing their family. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

A second victim was treated for minor injuries at the scene before being taken to hospital.





A third victim has been taken to hospital – their condition is not life-threatening. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

Qui était l'assaillant ?

Selon The Guardian, l'auteur de l'attaque au couteau s'appellerait Sudesh Amman et était âgé de 20 ans. Il avait déjà été condamné pour diffusion de propagande islamiste et venait de sortir de prison. D'après le quotidien, il avait reconnu 13 délits terroristes et avait été condamné en 2018, à l'âge de 18 ans, après avoir partagé dans un groupe familial sur Whatsaap un magazine lié à Al-Qaida, indique l'AFP. Il a été libéré en janvier après avoir purgé la moitié de sa peine de trois ans de prison.

Quelles sont les réactions des politiques ?

Rapidement, le Premier ministre britannique Boris Johnson a réagi sur sa page Twitter en adressant ses pensées aux blessés et en remerciant les secours.

Thank you to all emergency services responding to the incident in Streatham, which the police have now declared as terrorism-related. My thoughts are with the injured and all those affected. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2020

Dans un communiqué, le maire de Londres Sadiq Khan a égalemen tenu à remercier la police pour «leur réaction rapide et courageuse».