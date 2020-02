Comment se déroule le caucus de l'Iowa, un vote «avec les pieds» ?

Pour un citoyen français, vivre un caucus démocrate dans l'Iowa relèverait presque d'une expérience paranormale. Loin de voter avec des bulletins, un isoloir et une urne, les habitants de cet Etat du Midwest se réunissent dans des lieux publics ce 3 février pour «voter avec les pieds».

Les électeurs doivent se réunir dans un bâtiment de leur localité, être comptabilisés par un «capitaine de circonscription», et ensuite former des groupes pour supporter leur favori dans tous les recoins du bâtiment. Lors du premier tour, sont éliminés tous les comités de soutien qui ne représentent pas au moins 15% des votants présents. Les éliminés ont la possibilité de choisir un autre candidat ou de rentrer chez eux.

Une fois que tous les candidats restants ont atteint le seuil des 15%, leurs électeurs sont comptabilisés et le chiffre est ensuite envoyé au parti démocrate de l'Iowa, qui collecte le tout et annoncera le nombre de délégués obtenus en proportion des votes. Ces délégués sont plus importants que le nombre de personnes qui ont voté pour eux. Lors de la convention nationale des démocrates qui aura lieu à partir du 16 juillet à Milwaukee, il faut en effet avoir obtenu une majorité de délégués pour être investi comme le candidat du parti pour la présidentielle qui aura lieu en novembre.

Un système complexe mais historique

Si tout cela est déjà complexe, d'autres règles s'ajoutent encore. En cas d'égalité par exemple, le vainqueur est désigné par un pile ou face. Cela avait d'ailleurs causé quelques problèmes en 2016, alors que la course était extrêmement serrée entre Bernie Sanders et Hillary Clinton.

Pour quelqu'un qui est habitué à voter en quelques minutes par bulletin secret, cette procédure chronophage peut sembler d'un autre temps. Mais les électeurs de l'Iowa sont assez fiers de ce système centenaire si particulier, intégré aux primaires nationales en 1972. Beaucoup le défendent en expliquant qu'il permet de revenir à la base de la démocratie : le débat entre électeurs. Cet Etat, plus rural, blanc et conservateur que la moyenne, est d'ailleurs plus politisé, car conscient de son rôle important dans l'élection présidentielle. D'ailleurs, loin de rebuter les électeurs, un chiffre de participation record est attendu cette année. Résultat dans la nuit du 3 au 4 février.