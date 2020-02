Primaire démocrate américaine, en direct : le caucus a débuté dans l'Iowa

Les électeurs de l'Iowa sont appelés à voter ce lundi 3 février pour choisir le candidat démocrate qui affrontera Donald Trump lors de la présidentielle 2020 aux Etats-Unis. Cet événement marque le début officiel de la primaire qui se terminera en juillet lors de la convention nationale des démocrates. Onze candidats sont encore en lice pour obtenir l'investiture.

«Le caractère des Etats-Unis est en jeu», a tweeté Joe Biden alors que le caucus de l'Iowa a débuté. Les candidats démocrates utilisent les réseaux sociaux pour rappeler aux électeurs d'aller voter, ou leur donner des indications afin de savoir où se rendre pour participer au scrutin.

Elizabeth Warren n'a pas hésité à rappeler que les «femmes gagnent», quand Bernie Sanders explique que «le monde entier regard l'Iowa aujourd'hui. Ils regardent pour voir si le peuple d'Iowa est préparé à se lever et combattre pour la justice».

America's character is on the ballot. I don't believe we're the dark, angry nation we see in Donald Trump's tweets — we are so much better than who he thinks we are.

— Joe Biden (Text Join to 30330) (@JoeBiden) February 3, 2020