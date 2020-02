Trois ans de prison ferme pour un «crime écologique» en Belgique

Le site web sudinfo fait état d'une personne ayant écopé de trois ans de prison ferme pour avoir volé un vélo en Belgique.

Le tribunal qui l'a jugé a estimé que son acte relevait du «crime écologique». «La victime dépossédée de son vélo n’a pas d’autres options que d’utiliser des moyens de transport beaucoup plus polluants et contribuant dès lors au réchauffement climatique», écrit le juge dans des écrits rapportés par le journal belge et la Voix du Nord.

Mais la protection de l'environnement n'est pas la seule raison qui a motivé la décision du juge. Le prévenu aurait déjà été condamné à 15 mois de prison ferme, déjà pour vol de vélo, en 2018.

Et l'homme est un récidiviste : il a été interpellé 44 fois par les forces de l'ordre entre 1995 et 2019 pour pas moins de 17 condamnations en correctionnelle.