Trois blessés à Londres dans une attaque «terroriste», l'assaillant tué

Une attaque au couteau considérée comme «terroriste» dans une rue commerçante du sud de Londres a fait trois blessés dimanche, a annoncé la police qui a abattu l'assaillant.

Cette attaque intervient un peu plus de deux mois après une attaque au couteau qui a fait deux morts à London Bridge, en plein centre de la capitale britannique, et qui a conduit le gouvernement conservateur de Boris Johnson à annoncer un durcissement de la législation antiterroriste. Dimanche, les faits ont eu lieu vers 14H00 heures locale et GMT dans le quartier d'habitation de Streatham.

Après avoir déclaré que des agents armés avaient tiré sur un homme ayant «poignardé plusieurs personnes», la police a fait savoir que trois personnes avaient été blessées. «Nous attendons des nouvelles quant à leur état», a précisé la Metropolitan police sur Twitter, assurant que l'attaque avait été «contenue».

«Nous pouvons confirmer que l'homme sur lequel la police a tiré a été déclaré mort», a-t-elle poursuivi. «Les circonstances sont en train d'être étudiées, l'incident a été qualifié de terroriste», a ajouté la police.

Sur Twitter, le Premier ministre Boris Johnson a remercié les services de secours, ajoutant que ses pensées allaient aux «blessés et à tous ceux qui ont été affectés».

Thank you to all emergency services responding to the incident in Streatham, which the police have now declared as terrorism-related. My thoughts are with the injured and all those affected.

