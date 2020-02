Un Anglais se paie un panneau publicitaire pour trouver l’amour et reçoit plus de 760 réponses

Il aurait déjà reçu plus de 760 demandes. Un Anglais célibataire de Sheffield a payé 425 livres (506 euros) pour acheter un espace publicitaire au bord d’une route de Manchester.

«Célibataire ? Sors avec Mark» est-il notamment inscrit autour d’une photo de Mark Rofe, allongé de façon négligée, lunettes de soleil sur le nez. Fatigué des sites de rencontres, le Britannique, qui travaille dans le marketing, a réservé un énorme espace de trois mètres sur six.

The dating apps weren't working, so I bought a billboard and set up a website to stand out and try get a date.





Help me out https://t.co/ddz5s5aTul #DateMark pic.twitter.com/z4nBlA4v1X

— Mark Rofe (@iamrofe) January 31, 2020