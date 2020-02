Une Canadienne de 96 ans réalise le rêve de sa vie en parlant par radio à des astronautes de l'ISS

Les pieds sur terre mais la tête dans les étoiles. Jean Moffatt, une Canadienne de 96 ans, a pu réaliser l'un de ses rêves en discutant par radio avec un astronaute de la Station spatiale internationale (ISS) le 22 janvier dernier.

Une passion qui date de son plus jeune âge, alors que la jeune fille qu'elle était était déjà passionnée de sciences. Mais faute de moyens, elle n'avait pas pu aller à l'université, car ses parents venaient d'acheter une maison et «avaient tout juste assez d'argent pour envoyer [son] frère étudier», explique-t-elle à CTV News Toronto.

Sans s'éloigner de cette passion, elle a donc décidé de mener une carrière d'opératrice radio, qui consistait à l'époque à mettre en relation des personnes souhaitant converser à travers le monde.

Mais ce n'est que 30 ans après sa retraite – alors qu'elle cherchait à s'occuper après la mort de son mari – que Jean Moffatt a accompli ce qu'elle n'avait pas pu faire plus jeune, en faisant du bénévolat au Centre Scientifique d'Ontario.

Là, elle a notamment aidé à bâtir un système radio, mais pas que... Car à cette occasion, Jean a en effet révélé son rêve secret de pouvoir discuter avec un astronaute à l'une des bénévoles du centre, qui a décidé d'envoyer un mail à la NASA.

Un message qui n'est pas tombé dans l'oubli puisque trois mois plus tard, la connexion radio avec la Station spatiale internationale a bien eu lieu. Émue aux larmes par ce moment, elle a avoué que cette discussion était le «plus grand jour de sa vie».

Accompagnée par un groupe d'élèves, elle a ainsi pu discuter de l'environnement, demandant l'avis de son interlocuteur de l'espace, l'astronaute italien Luca Parmitano. Sa passion pour les conversations par radio n'en est sortie que plus grande et Jean a bien l'intention de faire découvrir ce système de communication aux plus jeunes.