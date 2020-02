Elle lui arrache la langue pendant qu'il l'embrasse

Elle lui avait demandé de ne pas mettre sa langue dans sa bouche. Une Américaine de Detroit (Michigan) risque un an de prison pour avoir mordu un homme, le 28 janvier dernier.

Ce jour-là, les tourtereaux se trouvent dans la chambre de la victime, a rapporté CNN. Lors d’un baiser consenti par les deux partis, Youlette Wedgeworth, 52 ans, a arraché deux centimètres et demi de langue à son compagnon.

Alertée, la police est intervenue et a retrouvé l’homme avec la bouche ensanglantée et le morceau de langue à terre. La victime a été transportée à l’hôpital et Youlette a été placée en détention, a précisé le bureau du procureur du Comté de Macomb (Sud-est du Michigan).

Un cas inédit pour le procureur

«Je pense que c’est le premier cas de cette nature depuis 27 ans au bureau du procureur», a témoigné auprès de CNN le procureur Eric J. Smith.

En plus d'une peine d’emprisonnement, la quinquagénaire risque également une amende de 1.000 dollars (environ 905 euros). Une audience d’avant-procès est prévue pour le 19 février prochain.